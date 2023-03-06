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ЦБ РФ продлил запрет банкам брать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Банк России продлил до 9 сентября 2023 года запрет на взимание банками комиссии при выдаче иностранной валюты, сообщает пресс-служба регулятора.

С 9 марта по 9 сентября кредитные организации не смогут взимать с физических лиц комиссию при выдаче им наличной иностранной валюты в сумме остатка на 00.00 по московскому времени 9 марта 2022 года с любых их вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от валюты счета или вклада), открытых в этом банке, сообщает Центробанк.

Также банки будут не вправе взимать комиссию за конвертацию иностранной валюты в доллары США или евро, осуществляемую при выдаче гражданам иностранной валюты с любых их вкладов или счетов в иностранной валюте.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в марте существующие валютные ограничения для физических лиц будут продлены, а вероятность повышения ключевой ставки в течение этого года будет выше, чем ее снижения.

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