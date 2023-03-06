Глава Chevron: Россия продолжает снабжать мир нефтью вопреки изменившейся структуре цен

Москва продолжает снабжать нефтью мировой рынок, несмотря на изменившуюся структуру цен. Об этом заявил председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт на конференции CERAWeek в Хьюстоне, написало агентство РИА Новости.

«Российская нефть по-прежнему поставляется на мировой рынок при изменившейся структуре цен», — заявил Вирт.

Он отметил, что рынок газа тоже существенно изменился после 24 февраля 2022 года. Глава Chevron спрогнозировал наращивание объемов экспорта природного газа со стороны США, которые и раньше являлись крупным экспортером топлива. Такие действия Вашингтона повлекут изменения в механизмах ценообразования.

Вирт добавил, что американская сторона располагает тремя пунктами поставок газа в Европу, включая строительство нового газопровода, а также новыми партнерствами по существующей инфраструктуре и возможностью оправки в регион сжиженного природного газа (СПГ).

На прошлой неделе главный экономист российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач сообщил, что объем экспорта нефтепродуктов в России в 2023 году может снизиться на 16%, до 100 млн тонн.