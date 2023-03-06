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Глава Chevron: Россия продолжает снабжать мир нефтью вопреки изменившейся структуре цен

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Brendan McDermid/Reuters

Москва продолжает снабжать нефтью мировой рынок, несмотря на изменившуюся структуру цен. Об этом заявил председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт на конференции CERAWeek в Хьюстоне, написало агентство РИА Новости.

«Российская нефть по-прежнему поставляется на мировой рынок при изменившейся структуре цен», — заявил Вирт.

Он отметил, что рынок газа тоже существенно изменился после 24 февраля 2022 года. Глава Chevron спрогнозировал наращивание объемов экспорта природного газа со стороны США, которые и раньше являлись крупным экспортером топлива. Такие действия Вашингтона повлекут изменения в механизмах ценообразования.

Вирт добавил, что американская сторона располагает тремя пунктами поставок газа в Европу, включая строительство нового газопровода, а также новыми партнерствами по существующей инфраструктуре и возможностью оправки в регион сжиженного природного газа (СПГ).

На прошлой неделе главный экономист российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач сообщил, что объем экспорта нефтепродуктов в России в 2023 году может снизиться на 16%, до 100 млн тонн.

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