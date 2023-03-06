Минфин: российский бюджет получил 52 млрд руб. от размещения средств ФНБ в 2022 году

Российский бюджет пополнился в 2022 году на 52 млрд руб. за счет размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в финансовые активы. Информация об этом содержится в отчете, который пресс-служба Минфина опубликовала на своем сайте.

«Поступившие в федеральный бюджет в 2022 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 52 343,8 млн. руб.», — сказано в сообщении.

В то же время размещение средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России с учетом убытка, не погашенного за предыдущий процентный период, принесло отрицательный результат в минус 6,190 млрд руб.

Совокупная доходность размещения средств фонда на счетах в российском Центробанке в 2022 году составила минус 0,05% годовых и плюс 1,10% с момента создания фонда в январе 2008 года. В рублях доходность составила минус 6,03% годовых, а с момента создания фонда плюс 13,73%.

Во второй половине февраля российский Минфин предложил исключить из списка активов, в которые можно размещать средства ФНБ, долговые обязательства иностранных государств и финансовых организаций.