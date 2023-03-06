Комитет Госдумы поддержал обязанность банков проверять входящие платежи на мошенничество

Проект закона об обязанности банков совершать проверку входящих платежей на мошенничество поддержал комитет Госдумы по финансовому рынку. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя комитета нижней палаты парламента.

Также документ предоставляет право кредитным организациям два дня не проводить «явно мошеннические» операции. В первом чтении проект рассмотрят 14 марта.

Инициативу внес глава комитета Анатолий Аксаков. Предполагается, что в результате принятия законопроекта усовершенствуется механизм противодействия хищению денег и увеличится сумма возврата банками уже похищенных злоумышленниками средств.

Парламентарий обратил внимание на увеличение числа преступлений, которые связаны с добровольной передачей россиянами сведений (номер карты, код в смс-сообщении, пароль), которые преступники используют для списания денег с карты без согласия клиента.

Ранее 6 февраля зампред Банка России Герман Зубарев рассказал, что регулятор выявил новую схему мошенничества с использованием QR-кодов, размещенных в общественных местах.