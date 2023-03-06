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В Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Минимальный размер оплаты труда в 2024 году может составить 19 242 рубля в месяц. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу Федерального собрания России.

Законопроект составили депутаты от КПРФ Нина Останина и Мария Дробот, глава и замглавы думского комитета по делам семьи. Если законопроект будет принят, то в 2024 году МРОТ будет увеличен на 10%.

Ранее Минтруд заявил, что в 2024 году МРОТ может быть больше прожиточного минимума на 17%.

С 1 апреля Минтруд предложил повысить социальные пенсии на 3,3%.

По словам замглавы Минтруда Андрея Пудова, совокупный темп роста социальной пенсии превысит показатель фактической инфляции за 2022 год. В Министерстве отметили, что так за год социальные пенсии увеличатся на 13,6%.

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