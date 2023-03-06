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Минтруда России: расходы на поддержку семей с детьми в 2023 году составят 2,5 трлн рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В России в 2023 году на поддержку семей с детьми из бюджета выделят 2,5 трлн руб. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение первого заместителя министра труда и социальной защиты России Ольги Баталиной.

«В целом размер детского бюджета, в Российской Федерации ведется такой аналитический учет, в рамках которого консолидируются все расходы на поддержку семей с детьми, и на федеральном, и на региональном уровне, и вот размер такого детского бюджета в 2023 году достиг 2,5 трлн руб. или $33 млрд», — сказала Баталина.

Первый замминистра отметила, что на территории России в последние годы расширили список пособий для семей с детьми. В том числе до 2026 года продлили действие программы выплат «Материнский капитал».

Кроме того, по ее словам, с 1 января 2023 года в России начали выплату пособий нуждающимся женщинам. Они могут получить финансовую помощь от периода беременности до достижения ребенком возраста 17 лет.

Ранее 6 марта издание ZabNews сообщило, что жительница Читы обратилась в региональный Минздрав с жалобой на невозможность попасть на прием к детскому стоматологу.

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