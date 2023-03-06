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В Бразилии киллер застрелил серийного убийцу, виновного в смерти 71 человека

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В бразильском Сан-Паулу было обнаружено тело серийного убийцы Педро Родригеса Младшего, известного как Педриньо Матадор. Об этом сообщает бразильское издание GZH.

В полиции заявили, что Родригеса убил профессиональный киллер, ведется расследование. По мужчине была открыта стрельба, затем стрелявшие скрылись.

На момент смерти Родригесу было 68 лет и он уже несколько лет находился на свободе. В 1980-х годах мужчину приговорили почти к 300 годам тюремного заключения за убийство десятков людей и кражи. Достоверно подтверждено 71 убийство, сам Родригес говорил о более чем ста жертвах. Первое убийство он совершил в 11 лет.

«Я ни о чем не жалею. Я убиваю, и это все естественно. Я ничего не боюсь. Я никогда не боялся. С тех пор, как я убежал из дома и в мир. Главное быть готовым. У меня есть сила, которая помогает мне убивать. Но это дело секретное», — заявил Родригес в интервью после задержания.

С 2019 года бразильские заключенные не могут находиться в тюрьме дольше 40 лет подряд, поэтому преступник вышел на свободу. После этого он обратился в христианство и начал вести канал с религиозным содержанием.

Ранее сообщалось, что «cамый жестокий заключенный» Чарльз Бронсон пытается добиться досрочного освобождения на публичных слушаниях в Великобритании.

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