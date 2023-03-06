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ФАС РФ получила ходатайство о приобретении ресторанов KFC, принадлежащих польской AmRest

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KFC

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от ижевской компании «Смарт Сервис Норд», управляющей по франшизе десятками заведениями сети ресторанов KFC, ходатайство о приобретении принадлежащих польской группе компаний AmRest ресторанов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

«ФАС получила от ООО «Смарт Сервис Норд» ходатайство о приобретении российского бизнеса AmRest. Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания», — заявили в ведомстве.

В феврале сообщалось, что AmRest решила продать «Смарт-Сервису» 215 ресторанов сети быстрого питания KFC на российском рынке. До этого компания планировала продать активы ООО «Альмира».

По оценке AmRest, стоимость соглашения должна составить €100 млн.

О продаже своих активов на российском рынке в американской корпорации Yum! Brands, дочерними компаниями которой являются KFC, Pizza Hut и другие рестораны, объявили в октябре 2022 года.

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