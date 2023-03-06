Кредитный портфель Сбера по МСП составил почти 4,5 трлн рублей

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса Сбербанка по итогам 2022 года превысил более 4,4 трлн рублей, сообщает пресс-служба банка.

Всего за прошлый год корпоративный кредитный портфель Сбербанка увеличился на 12,4% и достиг 18,8 трлн рублей.

«Даже в непростом 2022 году мы укрепили наше лидерство в корпоративном кредитовании. Доля Сбера сегодня — более 32% рынка. При этом доля банка на рынке кредитования малых и средних предприятий за прошлый год выросла с 41 до 46%, а кредитный портфель составил почти 4 с половиной триллиона рублей, увеличившись почти на полтора триллиона», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Инструментами поддержки Сбера в 2022 году воспользовались 100 тысяч малых и средних предприятий, а портфель кредитов МСП с господдержкой превысил 1 трлн рублей.

Для упрощения получения бизнесом льготных кредитов банк продолжает развивать «Конструктор госпрограмм», который помогает выбрать подходящую программу и подать заявку. В 2022 году в сервисе реализовано 13 тыс. сделок на 105 млрд рублей.