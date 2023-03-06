Малый и средний бизнес привлек 232 млрд рублей по ПСК

В 2022 году малый и средний бизнес получил финансирования по программе стимулирования кредитования (ПСК) на общую сумму 232,3 млрд рублей, что в 2,3 раза больше объема в 2021 году, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Несмотря на все сложности, кредитование субъектов МСП в 2022 году выросло. Свою роль в этом сыграли антикризисные программы льготного кредитования Банка России, включая ПСК, отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

«В 2023 году в большей степени фокус будет сделан на инвестиционных кредитах компаниям, способствующих структурной трансформации экономики. Для этого вместе с Правительством мы запустили комбинированную программу, по которой бизнес из приоритетных отраслей может пользоваться двойной поддержкой и получать финансирование по очень льготной ставке – от 2,5 до 4%», — рассказал Мамута.

Активнее всего в рамках ПСК привлекали финансирование компании из сферы торговли (63,4 млрд рублей или 27% от общего объема), обрабатывающие производства (57,5 млрд или 25%), компании, осуществляющие операции с недвижимостью (40,3 млрд или 17%), из сферы транспортировки и хранения (26,5 млрд или 11%), а также занятые в строительстве (10 млрд рублей или 4%).

«Благодаря льготной программе кредитования субъектов МСП, реализуемой Банком России и Корпорацией МСП, удалось поддержать наиболее важные отрасли, в которых заняты миллионы наших граждан. Доступные заемные средства помогли им справиться с беспрецедентным санкционным давлением, закрытием привычных рынков сбыта, изменением курсов валют и другими вызовами», – отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что из 232 млрд рублей, привлеченных предпринимателями в рамках ПСК, на малый и микробизнес пришлось свыше 81% средств.

«Одна из задач стратегии развития Корпорации МСП – увеличение количества получателей поддержки, в том числе финансовой. В 2022 году в два с лишним раза больше предпринимателей смогли привлечь финансирование по совместной с Банком России программе стимулирования кредитования», – отметил он.

В настоящее время предприниматели также могут получить финансирование еще по трем льготным программам кредитования, которые реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.