В Турции заявили о необходимости инвестиций России на строительство газового хаба

Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что Анкаре нужны будут российские инвестиции для строительства газового хаба. Об этом сообщает РИА Новости.

«Переговоры по хабу были приостановлены, так как после землетрясений многое изменилось в Турции. Все приоритеты сменились. Принципиально — да (Турции выгоден хаб. — «Газета.Ru»), но сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у РФ есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций», — сказал Эрхан.

24 февраля РИА Новости со ссылкой на источники сообщало, что Россия и Турция возобновят переговоры по газовому хабу в ближайшее время. Отмечалось, что стоимость проекта пока не определена, стороны согласовывают детали.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил, как может отразиться на создании газового хаба разрушительное землетрясение в Турции. По его словам, в настоящее время, учитывая трагедию, создание хаба не может быть приоритетом для Турции.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов заявлял, что землетрясение, случившееся в Турции, вряд ли сможет помешать планам Москвы и Анкары по созданию нового газового хаба.