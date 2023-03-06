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«Известия»: Российский экологический оператор предложил отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Российский экологический оператор (РЭО) предложил отказаться от печати бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом пишет газета «Известия».

Издание ссылается на соответствующее письмо, направленное генеральным директором РЭО Дениса Буцаева в Минстрой России.

В послании указано, что на ежемесячную рассылку квитанций тратится 50 т бумаги, которая потом оказывается на мусорных полигонах. Также отмечается, что для управляющих и ресурсоснабжающих организаций печать платежек стала дороже из-за роста цен на бумагу.

Вместе с тем в РЭО согласились, что пока следует сохранить бумажные квитанции для некоторых категорий граждан. В частности, речь идет о пенсионерах.

Ранее сообщалось, что почти 40% россиян отказались от бумажных квитанций на оплату ЖКУ и перешли на электронные.

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