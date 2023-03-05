Галущенко: к концу отопительного сезона Украина подошла с достаточными запасами газа и угля

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что к концу отопительного сезона Украина подошла с профицитом мощности, достаточными запасами газа и угля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, по состоянию на 3 марта запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тыс. тонн. Запасы газа в подземных хранилищах Украины составляют 9,7 млрд кубических метров, отметил он.

Ранее сообщалось, что объем прокачки российского газа через территорию Украины в Европу на 4 марта 2023 года составит 39,8 млн кубометров. Эти объемы топлива поступят через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявка через «Сохрановку» вновь была отклонена украинской стороной.

Для сравнения, накануне, 3 марта этот показатель составлял 42,4 млн кубов топлива. Таким образом, уровень прокачки газа снизился примерно на 5,3%, уточняется в материале.

3 марта биржевые цен на газ в Европе опустились до минимального с августа 2021 года значения — ниже $500 за тысячу кубометров. Таким образом, за последние три месяца рыночные котировки данного вида топлива снизились втрое.