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Bloomberg: газовое сообщение между Великобританией и ЕС приостановили до 8 марта из-за похолодания

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Работу интерконнектора между Великобританией и Бельгией, по которому осуществлялось газовое снабжение между странами, временно приостановили до 8 марта 2023 года. Причиной стал сбой оборудования из-за похолодания в регионе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные оператора Interconnector Ltd.

«Экспорт по крупному трубопроводу, который доставляет природный газ в континентальную Европу из Великобритании через Бельгию, был прекращен из-за сбоя оборудования в связи с похолоданием в регионе. Ожидается, что поздняя остановка экспортных мощностей канала в субботу продлится до 8 марта», — говорится в материале.

При этом данный трубопровод был важным каналом доставки природного топлива в ЕС после резкого сокращения поставок сырья из России в связи с международными санкциями. В то же время Великобритания сократила экспорт газа в регион еще до поломки интерконнектора на фоне наращивания внутреннего спроса в Соединенном Королевстве из-за похолодания в конце февраля, заключается в статье.

5 марта аналитики Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) представили данные, согласно которым страны Евросоюза (ЕС) преодолели зиму с рекордными запасами газа в подземных хранилищах (ПГХ). На начало марта они были заполнены более чем на 60%, этот показатель оказался вдвое больше значения на конец февраля 2021-го.

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