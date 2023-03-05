Эксперт Колобанов считает, что хаб в Турции деполитизирует газовые отношения России и ЕС

Заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов считает, что газовый хаб в Турции деполитизирует газовые отношения России и Европейского союза. Таким мнением он поделился с РИА Новости.

По его словам, это будет выгодным для России.

«Покупка европейскими потребителями газа в Турции через биржевую площадку позволяет скрывать реального поставщика газа. Во-вторых, организация хаба позволит развить своп-операции с другими поставщиками», — отметил он.

Колобов указал, что способы расширения поставок газа для России через Турцию серьезно ограничены политическим нежеланием европейских стран приобретать топливо из России. По мнению специалиста, для увеличения объемов его поставок по этому пути, предложение из других государств должно вырасти.

Замдиректора подчеркнул, что доля российского сырья фактически не будет увеличиваться, так как европейские страны измеряют свою газовую зависимость в процентах.

Ранее аналитик «Выгон Консалтинг» Евгения Попова заявила, что поставщиками газа через хаб в Турции смогут стать Россия, Азербайджан, Иран, а также экспортеры сжиженного природного газа, в число которых входят Алжир, Катар, США и другие страны.