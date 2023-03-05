Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт Колобанов считает, что хаб в Турции деполитизирует газовые отношения России и ЕС

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов считает, что газовый хаб в Турции деполитизирует газовые отношения России и Европейского союза. Таким мнением он поделился с РИА Новости.

По его словам, это будет выгодным для России.

«Покупка европейскими потребителями газа в Турции через биржевую площадку позволяет скрывать реального поставщика газа. Во-вторых, организация хаба позволит развить своп-операции с другими поставщиками», — отметил он.

Колобов указал, что способы расширения поставок газа для России через Турцию серьезно ограничены политическим нежеланием европейских стран приобретать топливо из России. По мнению специалиста, для увеличения объемов его поставок по этому пути, предложение из других государств должно вырасти.

Замдиректора подчеркнул, что доля российского сырья фактически не будет увеличиваться, так как европейские страны измеряют свою газовую зависимость в процентах.

Ранее аналитик «Выгон Консалтинг» Евгения Попова заявила, что поставщиками газа через хаб в Турции смогут стать Россия, Азербайджан, Иран, а также экспортеры сжиженного природного газа, в число которых входят Алжир, Катар, США и другие страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть