Замедление глобальной экономики и негативные последствия ситуации на Украине привели к снижению темпов роста ВВП Китая. Об этом сказано в докладе правительства о выполнении плана социально-экономического развития, который опубликовали на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва, написало агентство ТАСС.

«Замедлялись темпы роста мировой экономики, все более осложнялась внешняя среда из-за украинского кризиса, переплетались такие проблемы, как глобальный дисбаланс спроса и предложения зерна и энергоресурсов, высокий уровень инфляции и усиление протекционизма», — сказано в документе.

Отмечается, что влияние на развитие китайской экономики в виде побочного эффекта оказало регулирование макроэкономической политики в основных экономиках мира.

Ранее на этой неделе профессор экономики в Университете короля Фейсала в Саудовской Аравии Мухаммед ибн Дулаим аль-Кахтани выразил мнение, согласно которому спецоперация на Украине привела к подрыву мировой экономики и чтобы ее восстановить потребуется несколько триллионов долларов.

В тот же период газета The Guardian написала, что лоббисты интересов Украины в США работают на безвозмездной основе, однако одновременно с этим они получают значительные гонорары от компаний американского военно-промышленного комплекса.