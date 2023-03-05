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В КНР проинформировали о снижении роста национальной экономики из-за ситуации на Украине

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Kin Cheung/AP

Замедление глобальной экономики и негативные последствия ситуации на Украине привели к снижению темпов роста ВВП Китая. Об этом сказано в докладе правительства о выполнении плана социально-экономического развития, который опубликовали на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва, написало агентство ТАСС.

«Замедлялись темпы роста мировой экономики, все более осложнялась внешняя среда из-за украинского кризиса, переплетались такие проблемы, как глобальный дисбаланс спроса и предложения зерна и энергоресурсов, высокий уровень инфляции и усиление протекционизма», — сказано в документе.

Отмечается, что влияние на развитие китайской экономики в виде побочного эффекта оказало регулирование макроэкономической политики в основных экономиках мира.

Ранее на этой неделе профессор экономики в Университете короля Фейсала в Саудовской Аравии Мухаммед ибн Дулаим аль-Кахтани выразил мнение, согласно которому спецоперация на Украине привела к подрыву мировой экономики и чтобы ее восстановить потребуется несколько триллионов долларов.

В тот же период газета The Guardian написала, что лоббисты интересов Украины в США работают на безвозмездной основе, однако одновременно с этим они получают значительные гонорары от компаний американского военно-промышленного комплекса.

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