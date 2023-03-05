Аналитик Попова: поставлять газ через турецкий хаб смогут РФ, Иран, США и другие страны

Аналитик «Выгон Консалтинг» Евгения Попова заявила, что поставщиками газа через хаб в Турции смогут стать Россия, Азербайджан, Иран, а также экспортеры сжиженного природного газа, в число которых входят Алжир, Катар, США и другие страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, турецкий хаб может стать «своеобразным газораспределительным центром». Это касается трубопроводных поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Также он может стать «новой точкой» для создания электронной торговой площадки, а новый ценовой индекс может стать региональным бенчмарком, утверждает Попова.

Она добавила, что без расширения Трансбалканского газопровода и строительства интерконнекторов внутри Европы маловероятно существенное наращивание поставок российского газа.

Ранее заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов заявил, что Россия и Турция на экспертном уровне приступили к обсуждению деликатных вопросов безопасности газового хаба.

17 января стало известно, что Турция закончила строительство наземной части трубопровода, который соединяет месторождения Черного моря с национальной газораспределительной системой.