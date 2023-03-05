Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик Попова: поставлять газ через турецкий хаб смогут РФ, Иран, США и другие страны

close
100%
Depositphotos

Аналитик «Выгон Консалтинг» Евгения Попова заявила, что поставщиками газа через хаб в Турции смогут стать Россия, Азербайджан, Иран, а также экспортеры сжиженного природного газа, в число которых входят Алжир, Катар, США и другие страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, турецкий хаб может стать «своеобразным газораспределительным центром». Это касается трубопроводных поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Также он может стать «новой точкой» для создания электронной торговой площадки, а новый ценовой индекс может стать региональным бенчмарком, утверждает Попова.

Она добавила, что без расширения Трансбалканского газопровода и строительства интерконнекторов внутри Европы маловероятно существенное наращивание поставок российского газа.

Ранее заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов заявил, что Россия и Турция на экспертном уровне приступили к обсуждению деликатных вопросов безопасности газового хаба.

17 января стало известно, что Турция закончила строительство наземной части трубопровода, который соединяет месторождения Черного моря с национальной газораспределительной системой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть