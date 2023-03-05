В Китае заявили о расширении импорта передовых технологий и энергоресурсов

Китай намерен расширять импорт передовых технологий и энергетических ресурсов. Об этом сообщается в докладе правительства, который опубликован на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, передает РИА Новости.

«(Планируется) расширять импорт передовых технологий, важного оборудования, энергетических ресурсов и других видов продукции», — сказано в документе.

5 марта сообщалось, что Китай собирается проводить независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику.

Накануне посол России в Китае Игорь Моргулов заявлял, что на фоне сложностей с доступом к передовым западным технологиям Россия и КНР могли бы сотрудничать в научно-технологической сфере. Дипломат отмечал, что на сегодняшний день Китай вышел на передовые позиции в направлении больших данных, а также искусственного интеллекта.

Ранее торговый представитель США Кэтрин Тай говорила, что Вашингтон остается уязвимым из-за зависимости от импорта из Пекина, особенно в отношении критических технологий.