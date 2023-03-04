Министр экономики Белоруссии Червяков заявил о «развороте на Восток»

Министр экономики Белоруссии Александр Червяков, рассказывая о ключевых задачах ведомства на 2023 год, заявил о «развороте» республики на Восток. Расшифровку выступления Червякова публикует сайт министерства.

«Во внешней торговле реализуем концепцию «разворота на Восток». Здесь ключевая задача — выстроить оптимальные пути логистики», — заявил министр.

Он также отметил перспективность использования маршрутов транспортного коридора «Север — Юг». Он отметил, что это направление активно развивают РФ, Иран, Казахстан, Азербайджан, и заявил о необходимости Белоруссии встроиться в эту работу.

Червяков отметил, что Минску также принципиально важно оперативно завершить переговоры о свободной торговле услугами и инвестициях с ключевыми партнерами — Китаем и странами СНГ.

1 марта сообщалось, что Белоруссия планирует создать совместно с Китаем зону свободной торговли и осуществления инвестиций, которая может появиться в 2023 году.

Вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков заявил, что экономический эффект от договоренностей в рамках визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНР оценивается более чем в $3,5 млрд.