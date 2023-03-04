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Reuters: Германия заморозила €5,25 млрд попавших под санкции российских бизнесменов

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Германия постепенно продвигает санкции против российских бизнесменов и институтов, пишет Reuters.

По данным министерства финансов Германии, после начала боевых действий на Украине Германия заморозила около €5,25 млрд в активах, принадлежащих предпринимателям, находящимся под санкциями.

Ранее сообщалось, что прокуратура США выясняет законность продаж аукционными домами картин бизнесменам из России и с Украины.

Речь идет о произведениях искусства, проданных миллиардерам из РФ Роману Абрамовичу, Виктору Вексельбергу, Андрею Мельниченко, а также украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

Ведомство потребовало у аукционных домов предоставить данные о сделках с олигархами.

Также сообщалось, что агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen зафиксировало подозрительные транзакции российских предпринимателей, проводившиеся в январе и феврале прошлого года, незадолго до начала военной операции России на Украине.

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