Байден и Шольц выразили готовность привлекать РФ к ответственности «сколько потребуется»

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц выразили готовность привлекать Россию к ответу за происходящее на Украине столько, сколько потребуется. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

«Они подтвердили свое обязательство возлагать на Россию ответственность за ее агрессию столько, сколько потребуется», — сказано в сообщении.

Также в заявлении Белого дома говорится, что Байден и Шольц обсудили поддержку Украины в гуманитарном, экономическом, политическом аспектах и вопросах безопасности, а также важность поддержания международной солидарности с украинцами.

4 марта сообщалось, что Байден и Шольц в рамках личной встречи в Вашингтоне обсудили поставки оружия Украине. По информации пресс-службы Белого дома, встреча была приурочена к годовщине начала специальной военной операции России на украинской территории.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял на брифинге с журналистами, что Соединенные Штаты продолжают наращивание поставок вооружений Украине и побуждают к этому и своих «подопечных» — страны Евросоюза.