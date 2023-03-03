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Производитель дронов DJI: у компании нет магазина на AliExpress

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Fabrizio Bensch/Reuters

Старший менеджер по коммуникациям китайской компании-производителя дронов DJI Вероника Шольц заявила РБК, что у них нет официального магазина на площадке AliExpress.

«Компания DJI приостановила всю коммерческую деятельность в России с 26 апреля 2022 года. У DJI нет официального магазина на AliExpress, поэтому мы не можем предоставить никакой информации относительно платформы AliExpress», — сказала она.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что китайская интернет-площадка Aliexpress заблокировала продажу беспилотников клиентам из России. По информации Mash, несмотря на то, что поиск выдает карточки этих товаров, после перехода магазин выдает ошибку и надпись «Такой страницы нет».

В DJI заявляли, что «не оказывают услуги россиянам» и «не способствуют чьей-либо военной деятельности».

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