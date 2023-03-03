ВЭБ.РФ: объем экспорта нефтепродуктов из России может снизиться на 16% по итогам 2023 года

Объем экспорта нефтепродуктов в России в 2023 году может снизиться на 16%, до 100 млн тонн. Об этом сообщил главный экономист российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач, написало агентство ТАСС.

«Большие риски не только с нефтью, но и с нефтепродуктами. Раньше мы экспортировали, в основном, в Европу, в том числе и на наши заводы, 140 с лишним млн тонн, в прошлом году — уже 122 млн тонн — 20 с лишним млн тонн потеряли. В этом году 100-110 млн тонн будет, а то может быть и меньше», — сказал Клепач.

Кроме того, по словам главного экономиста ВЭБ.РФ, продажи газа в другие страны упали до 137 млрд кубометров в 2022 году при том, что до 2021 года Россия экспортировала 240 млрд кубометров в год.

Как отметил Клепач, объем экспорта топлива в Европу упал более чем вдвое. Скорее всего, Россия станет направлять в европейском направлении газ только через Турцию. Он уточнил, что необходимо длительное время, чтобы республика превратилась в хаб для транспортировки газа.

На этой неделе в пресс-службе Международного энергетического агентства сообщили, что в январе 2023 года доходы России от продажи нефти и газа сократились на 38%.