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Суд поддержал взыскание 118,5 млн рублей за тайный майнинг на птицеферме «Гвардеец»

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Alessandro Bianchi/Reuters

Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал решение нижестоящей инстанции и взыскал с бывшего конкурсного управляющего новгородской птицефабрики «Гвардеец» Максима Добычина более 118,5 млн руб. убытков из-за майнинга криптовалют. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

На указанную сумму нажгло электричества обнаруженное на фабрике правоохранителями оборудование для майнинга. Суд признал незаконным бездействие Добычина, выразившееся в непринятии мер по обеспечению сохранности имущества.

Правоохранители в апреле 2020 года нашли на территории бывшей птицефабрики около тысячи системных блоков, предназначенных для майнинга. Так называемые майнинг-фермы работали от электропитания в обход приборов учета электроэнергии.

Во второй половине февраля директор департамента финансовой стабильности российского Центробанка Елизавета Данилова выразила позицию регулятора, согласно которой легализация операций с криптовалютами внутри России может привести к росту нелегальной деятельности, а также к фундаментальным рискам для стабильности финансовой системы государства.

В конце февраля заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс заявил, что доля майнинга криптовалют в совокупном энергопотреблении России по итогам 2022 года составила 0,6 — 0,8%.

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