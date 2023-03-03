«Деловой Петербург»: ломбарды РФ столкнулись с массовым закрытием точек на фоне низких цен на золото

К марту 2023 года российский рынок ломбардов столкнулся с массовым закрытием точек. Одной из главных причин подобной тенденции стали относительно низкие курсовые цены на золото Центробанка (ЦБ) и Лондонской биржи металлов (The London Metal Exchange, LME), сообщает газета «Деловой Петербург» со ссылкой на участников рынка.

«Главный удар по ломбардам — при приеме золота они ориентируются на курсовые цены Лондонской биржи металлов и ЦБ РФ. В феврале минувшего года цены росли. Пик пришелся на 11 марта, когда ЦБ РФ повысил учетную цену на грамм золота до 7731,42 рубля. Однако в дальнейшем цены стали снижаться. На 1 февраля 2023 года грамм золота по ЦБ стоил 4407,74 руб.», — говорится в материале.

Заместитель начальника Аналитического центра Банка России по ломбардам Марина Филаретова назвала «неожиданным вызовом» кризисную ситуацию на внутреннем рынке ломбардов. Для поддержки отрасли необходимы меры государственной поддержки.

«На 1 ноября 2022 года насчитывалась 2231 профильная финансовая организация — за 12 месяцев произошло уменьшение на 10%. Ушли из реестра 367 ломбардов. На 15 февраля 2023-го в реестре ЦБ уже оставалось лишь 1950 фигурантов», — заключила она.

13 декабря аналитики Goldman Sachs предрекли превосходство золота над биткоином в долгосрочной перспективе. Это обусловлено большей зависимостью стоимости самой популярной в мире криптовалюты от различных внешних факторов, включая повышение процентных ставок со стороны мировых Центробанков.