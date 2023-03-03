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Экономист Беляев усомнился в точности прогноза о росте курса доллара до 200 рублей в 2025 году

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Maxim Shemetov/Reuters

Для того, чтобы курс американского доллара приблизился к отметке 200 рублей, российская экономика должная находиться в состоянии полной разрухи. Данный сценарий представляется маловероятным даже на фоне возможного усиления международных санкций в ближайшие годы, приводит слова кандидата экономических наук Михаила Беляева «Лента.ру».

2 марта главный макроэкономист УК «Ингосстрах — Инвестиции» Антон Прокудин предрек резкий рост курса доллара в ближайшие годы. По его оценке, в 2024 году доллар поднимется выше 120 руб., по итогам следующего года — до 124 руб., после чего в 2025 году приблизится к отметке в 200 руб.

«Можем ли мы ожидать в ближайший год или два, как нам предсказывают, что у нас с экономикой произойдет нечто такое радикально-неприятное, не сказать, катастрофическое, что наша национальная валюта так ослабнет, фактически в полтора раза девальвируется по отношению к доллару? Вот тут я ставлю большой знак сомнения», — пояснил Беляев.

Курс национальной валюты зависит от общеэкономических процессов, происходящих в стране. К таким факторам экономист отнес динамику и эффективность производства и экспорта российской продукции. В настоящее время эти показатели не свидетельствуют о каком-либо резком ухудшении состояния экономики РФ, заключил Беляев.

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