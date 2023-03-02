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Риелторы заявили, что доля продаваемой со скидкой «первички» в Москве достигла 35% в феврале

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Доля продаваемых квартир и апартаментов со скидкой на первичном рынке Старой Москвы достигла 35% в феврале 2023 года. Об этом «Ленте.ру» заявили эксперты агентства недвижимости DOLGOV PRO.

По данным экспертов, в феврале 2022 года доля продаваемого со скидкой жилья на первичном рынке была на уровне 10%. В 2023 году доля апартаментов со скидкой выросла с 12% до 25%, а квартир – с 8% до 37%. При этом девелоперы готовы предоставлять наибольшую скидку именно на апартаменты.

По словам генерального директора агентства DOLGOV PRO Дмитрия Долгова большие скидки являются исключением их правил. При этом стоимость новостроек за год выросла на 3-5%. Но с учетом всех скидок апартаменты поднялись в цене лишь на 1,1%, а квартиры подорожали на 0,6%.

Он добавил, что объем предложений с скидкой уже дошел до максимума и вышел на плато. По предварительным прогнозам в 2023 году не будет резкого снижения цен. Кроме того, сами застройщики не могут позволить себе снижать цены и предоставлять большие скидки. Поэтому скидки будут распространяться уже на реализуемые объекты, а новые будут с более консервативными ценами, то есть в них уже будет заложен определенный дисконт.

14 февраля газета «Известия» со ссылкой на статистику агентства недвижимости «Инком-недвижимость» писала, что стоимость стандартной однокомнатной квартиры в новостройках Москвы в январе этого года составила 11,27 млн руб. По сравнению с январем 2022 года «однушки» на первичном рынке столицы подешевели на 5,3% меньше, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 3%.

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