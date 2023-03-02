Asharq Al-Awsat: начавшийся из-за спецоперации на Украине экономический кризис продлится пять лет

Спецоперация на Украине привела к подрыву мировой экономики и чтобы ее восстановить потребуется несколько триллионов долларов. При этом текущий кризис продлится как минимум до 2028 года. Об этом изданию Asharq Al-Awsat заявил профессор экономики в Университете короля Фейсала в Саудовской Аравии Мухаммед ибн Дулаим аль-Кахтани.

«Глобальный экономический кризис, в том числе продовольственный, продлится как минимум до 2028 года. Даже если конфликт на Украине завершится, попытки вернуть экономические показатели довоенного уровня могут оказаться тщетными, поскольку мировой ВВП превысил отметку сто триллионов долларов», — отметил Аль-Кахтани.

По его словам, для восстановления экономики необходимо будет наладить и автоматизировать цифровые процессы, специальные процедуры и механизмы, а также достаточно много времени лишь только для выхода к показателям 2022 года, до начала спецоперации на Украине.

Он добавил, что самые важные экономики мира в этом году могут показать достаточно низкие темпы роста, а некоторые – даже отрицательные. Поэтому, чтобы хоть как-то начать менять ситуацию, необходимо увеличить дипломатические усилия для того, чтобы ситуация на Украине разрешилась. В частности, необходимо привлечь дружественные России страны для поиска решений по выходу из глобального кризиса в экономике.

21 февраля британский экономист Иэн Стюарт в колонке для издания Reaction написал, что санкции против России, которые Запад ввел после начала ее спецоперации на Украине, оказались не такими действенными, как ожидалось. Москва своевременно приняла защитные меры в экономике и нарастила торговые связи с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой и Африкой.