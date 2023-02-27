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Казахстан ликвидировал торговое представительство в России, ссылаясь на оптимизацию

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Алексей Майшев/РИА Новости

Казахстан ликвидировал торговое представительство в России, сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее постановление правительства республики.

«Ликвидировать государственное учреждение торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации», — следует из текста документа.

В начале февраля власти Казахстана опубликовали проект постановления о ликвидации торгпредства в России.

По информации Министерства торговли, данное решение связано с оптимизацией работы госорганов. В ведомстве отметили, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении.

Также в министерстве подчеркнули, что решение не окажет влияния ни на работу торгового представительства России в республике, ни на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом.

Ранее сообщалось, что в Казахстане перестали продавать автомобили Kia россиянам.

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