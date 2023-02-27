Спрос на покупку жилья в России сократился на треть в начале 2023 года

Спрос на покупку жилья в начале 2023 года упал более чем на треть, из-за чего девелоперы не могут реализовать свои объекты. Об этом газете «Известия» заявили участники рынка.

По информации федеральной компании «Этажи», активность на первичном рынке в России в начале года по сравнению с декабрем прошлого снизилась на 34%, на вторичном — на 42%. Другие участники рынка отметили примерно такое же падение спроса в январе по сравнению с декабрем 2022 года.

Некоторые девелоперы указали на то, что ипотечные ставки растут. Такая ситуация только отрицательно влияет на продажи жилья. Речь идет о том, что с 1 января показатель льготной ипотеки вырос до 8%. Кроме того, спрос падает из-за роста ставок и по околонулевой ипотеке.

Аналитики посчитали, что на рынке жилья в России пока что нет никаких предпосылок для роста стоимости квадратного метра. Поэтому, пока спрос не восстановится до докризисных показателей, застройщики будут умеренно увеличивать стоимость жилья. Кроме того, для стимулирования спроса будут предлагаться различные скидки, отделки в качестве подарка или различные варианты меблировки.

7 февраля управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка заявила, что вложение в покупку квартиры на первичном рынке недвижимости является самым надежным активом в отличие от приобретения жилья на вторичном рынке.