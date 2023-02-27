«Ъ»: государство многократно увеличило вложения в социальную рекламу

В 2022 году российский рекламный рынок сохранил топ-5 отраслей-инвесторов, а государство стало увеличивать свои вложения в продвижение. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Twiga Data Solutions (входит в Twiga Communication Group).

По итогам 2022 года резко выросла финансируемая государством социальная реклама. Она поднялась с 37-го на 15-е место. Среди площадок в результате сильнее всего выиграло радио. Среди отраслей первое место осталось у ретейла (вложения на 82,4 млрд рублей). Второе место у финансов с результатом в 49,5 млрд рублей. Замыкает тройку медиа (48,4 млрд. рублей).

В Twiga добавили, что основные расходы государства в 2021 году были на компанию «Стопкоронавирус», а уже по итогам прошлого года основное внимание сместилось на нацпроекты — «Демография», «Экология» и другие. При этом другие участники рынка также отметили рост государственных расходов на рекламу. По данным Okkam, в прошлом году больше всего расходов было на нацпроект «Здравоохранение».

Эксперты рынка сошлись во мнении, что рост госрасходов на рекламу связан с желанием властей поддержать отрасль на фоне ухода западных рекламодателей. При этом особый рост был заметен в сегменте радио. Кроме того, в 2023 году расходы государства на рекламу, скорее всего, будут увеличиваться из-за «выборов в ряде городов и важной социальной повестки».

7 декабря газета «Известия» со ссылкой на данные отраслевых аналитиков писала, что объемы российского рекламного рынка в следующем году вырастут на 10% за счет прихода на рынок новых отечественных компаний. В настоящее время их насчитывается в стране уже более 700 штук.