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Forbes назвал самую дорогую компанию рунета

Forbes: «Яндекс» стал лидером рейтинга самых дорогих компаний рунета в 2023 году

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Российский IT-гигант «Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний рунета в 2023 году по версии журнала Forbes.

По информации издания, стоимость этой компании составляет $10,2 млрд.

На втором месте рейтинга «30 самых дорогих компаний Рунета — 2023» оказалась компания Wildberries стоимостью $9,8 млрд. Тройку замкнул Ozon стоимостью $5,2 млрд.

Кроме того, в топ-10 самых дорогих компаний попали 1С (включая «1С-Битрикс»), «Лаборатория Касперского», Avito, СКБ Конкур, VK, Positive Technologies и Headhunter.

Ранее «Яндекс» опубликовал отчетность за четвертый квартал прошлого года и в целом за 2022 год. Из нее следует, что выручка компании по US GAAP в четвертом квартале 2022 года выросла на 49% и достигла 164,8 млрд руб. Общая выручка по итогам 2022 года составила 521,7 млрд руб., что на 46% больше показателя за 2021 год.

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