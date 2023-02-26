Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт: салоны по продаже дронов появятся в России в ближайшие годы

close
100%
Scientific Reports

Представитель рынка AeroNet Национальной технологической инициативы и генеральный директор компании «Агримакс.Аэро» Максим Чижов заявил РИА Новости, что в ближайшие годы специализированные салоны по продаже дронов появятся в России.

Помимо непосредственно продажи, они будут заниматься техническим обслуживанием, страховкой и другими видами деятельности.

По его словам, дроны будут активно использоваться «в таких отраслях экономики, как строительство, мониторинг объектов и территорий, сельское хозяйство и логистика». Первые такие магазины смогут открыться на базе автомобильных салонов в городах, где есть высокий спрос на дроны.

Ранее российский транспортный беспилотник ТрАМП приступил к наземным испытаниям. ТрАМП способен перебросить 250 кг груза на дистанцию свыше 600 км.

Ожидается, что первый полет беспилотника состоится в апреле. В гражданских целях дрон может использоваться для мониторинга обширных площадей и в сельском хозяйстве. Среди особенностей ТрАМП называется усиленное шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на плохо подготовленные площадки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть