Эксперт: салоны по продаже дронов появятся в России в ближайшие годы

Представитель рынка AeroNet Национальной технологической инициативы и генеральный директор компании «Агримакс.Аэро» Максим Чижов заявил РИА Новости, что в ближайшие годы специализированные салоны по продаже дронов появятся в России.

Помимо непосредственно продажи, они будут заниматься техническим обслуживанием, страховкой и другими видами деятельности.

По его словам, дроны будут активно использоваться «в таких отраслях экономики, как строительство, мониторинг объектов и территорий, сельское хозяйство и логистика». Первые такие магазины смогут открыться на базе автомобильных салонов в городах, где есть высокий спрос на дроны.

Ранее российский транспортный беспилотник ТрАМП приступил к наземным испытаниям. ТрАМП способен перебросить 250 кг груза на дистанцию свыше 600 км.

Ожидается, что первый полет беспилотника состоится в апреле. В гражданских целях дрон может использоваться для мониторинга обширных площадей и в сельском хозяйстве. Среди особенностей ТрАМП называется усиленное шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на плохо подготовленные площадки.