«Циан.Аналитика»: стоимость долгосрочной аренды квартир в России незначительно снизилась

По итогам февраля 2023 года средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах России, а также Московской и Ленинградской областях незначительно снизилась по сравнению с данными за январь. К концу зимнего периода этот показатель сократился на 0,4% — до 21,2 тыс. рублей в месяц, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные компании «Циан.Аналитика».

Этот же тренд постиг и рынок долгосрочной аренды двухкомнатных объектов недвижимости. В этом сегменте средняя стоимость съема жилья снизилась на 1,2% и составила 30,5 тыс. рублей, уточняется в статье.

«Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в феврале составила 21,2 тыс. рублей в месяц, двухкомнатных — 30,5 тыс. руб. Относительно января эти показатели сократились на 0,4% и 1,2% соответственно», — говорится в материале.

22 февраля директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов заявил, что средняя стоимость аренда посуточного жилья в популярных туристических городах России и странах ближнего зарубежья в последний зимний месяц 2023 года снизилась на 31% по сравнению с январским показателем. В настоящее время средняя ставка составляет 3 505 рублей за сутки.