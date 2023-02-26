РИА Новости: в 2022 году инфляция замедлилась в 30 странах мирах, сильнее всего — в Венесуэле

По итогам прошлого года сильнее всего темпы инфляции замедлились в Венесуэле, за 12 месяцев этот показатель в латиноамериканской стране снизился с 686% до 234%. В общей сложности замедление роста потребительских цен произошло в 30 государствах мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Кроме Венесуэлы масштабное снижение инфляции в прошлом году наблюдалось в нескольких африканских странах. Например, в Судане этот показатель снизился более чем на 230 процентных пунктов, а в Ливане — на 102 п.п. В остальных государствах темпы снижения потребительских цен были не такими высокими, уточняется в статье.

«Инфляция по итогам прошлого года замедлилась лишь в 30 государствах мира, при этом сильнее всего в Венесуэле — с 686% до 234%. В Судане этот показатель снизился на 230 процентных пунктов, в Ливане — на 102. В пятерку по замедлению темпов роста цен также вошли Куба (-38 п.п.) и Ангола (-13 п.п.)», — говорится в материале.

25 февраля управляющий директор компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров заявил, что рост инфляции станет главным риском для российской экономики в 2023 году. Увеличение потребительских цен в стране может произойти на фоне наращивания объемов государственных расходов в связи с действием международных санкций.