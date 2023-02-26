«МК»: самыми «недоимпортозамещенными» сферами в строительстве стали сантехника и лифтовое хозяйство

Наибольшие трудности с так называемым «импортозамещением» на российском строительном рынке в настоящее время возникли в сферах высокотехнологического оборудования для лифтового хозяйства, а также в области поставок сантехники и телекоммуникации. В России небольшое количество производителей задействованы в данных областях, сообщает газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на участников рынка.

Смягчить негативные последствия для российского рынка недвижимости смог тот факт, что до недавнего времени большая часть поставок данных видов строительного оборудования и техники шла из стран ближнего зарубежья. По этой причине удалось избежать резкой остановки логистических цепочек, уточняется в статье.

«Чаще других говорят о проблемах в импортозамещении лифтового оборудования. Однако в этой сфере за минувший год произошел рывок — ряд отечественных заводов освоил, в партнерстве с компаниями из дружественных стран, большую часть номенклатуры. В том числе речь идет о высокоскоростных лифтах», — говорится в материале.

Кроме того, у российских строительных компаний остаются также варианты с импортом оборудования для данной отрасли из азиатских стран, включая Китай и Южную Корею. В этом плане ситуация на сантехническом рынке России остается более сложной, но и здесь за последнее время наметились определенные подвижки, поясняется в заметке.

«Есть сектор рынка, где Россия практически не представлена до сих пор — это сантехника. Еще несколько лет назад рынок был поделен между европейскими (премиум) и китайскими (стандарт, эконом) производителями. Сейчас европейцев, ушедших с рынка, заменяют производители из КНР, имеющие в своих линейках и премиум-модели, а также бренды из Турции и Индии», — заключается в обзоре.

26 февраля исполнительный директор Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ) Антон Солон заявил, что в 2024 году на российском стройрынке начнутся трудности с производством цемента и газобетона. Это связано с тем, что в настоящее время не до конца решены вопросы «импортозамещения» по базовым ингредиентам стройматериалов, от которых зависят важные технические характеристики и свойства продукции.