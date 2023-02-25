США ограничили экспорт в РФ дорогой бытовой техники

Экспортные ограничения США были расширены до смартфонов дороже $300 и бытовых кофемашин, говорится в сообщении американского Минторга.

Из документа следует, что ограничения затронут 276 кодов товарной номенклатуры. В частности под ограничения попали настенные и напольные вентиляторы, а также вентиляторы для крыш, кондиционеры оптовой стоимостью более $750 в США. Кроме этого, в список попали холодильники дороже $750 и посудомоечные машины, пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100, микроволновые печи для домашнего использования, электронные весы дороже $100, принтеры дороже $300, бытовые кофемашины, электрические тостеры, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование и смартфоны дороже $300.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны сообщества разбирают и изучают сбитые на Украине беспилотники (БПЛА), чтобы ввести санкции на их комплектующие, чтобы определить технологии, которые используются российским военно-промышленным комплексом.