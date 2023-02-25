На Украине сообщили об аресте недвижимости российских предприятий на более чем $37 млн

Прокуратура Черниговской области Украины арестовала недвижимость предприятий по производству тканей на сумму более $37 млн в связи с тем, что бенефициарный владелец якобы является гражданином России. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора Украины.

«На Черниговщине по ходатайству прокуроров арестовано недвижимое имущество предприятий России более чем на 1,37 млрд гривен», — говорится в сообщении.

В офисе генерального прокурора утверждают, что предприятие закупало сырье в Белоруссии и поставляло готовую продукцию туда и на российскую территорию. По данным ведомства, владелец-россиянин якобы выводил часть доходов на российские счета.

Отмечается, что арестованные активы готовят к передаче в Украинское национальное агентство по розыску и менеджменту активов.

В начале февраля Соединенные Штаты объявили о первой в истории передаче конфискованных российских активов Украине. Речь идет о $5,4 млн, которые принадлежали предпринимателю Константину Малофееву. Средства будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины, указал генпрокурор США Меррик Гарланд.