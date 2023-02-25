ЭП: игорный бизнес на Украине превратился в «черную дыру», где исчезают налоги

После легализации игорного бизнеса на Украине в 2020 году, налоги в бюджет все равно практически не платятся, а владельцы бизнеса и игроки продолжают уклоняться от уплаты, используя «серые» схемы. Об это сообщает украинский портал «Экономическая правда» (ЭП).

В 2020 году на Украине, после долгого перерыва, легализовали офлайн и онлайн казино, игровые автоматы и букмекинг. Однако в реальности налогом облагается лишь 10–15% от всего потока «игорных» денег. Кроме того, даже сами банки имеют стимулы для создания взаимовыгодных серых схем. Например, платежи от игроков направляются в банк, обслуживающий игорный бизнес, под видом платежей за другие услуги, в частности – на сторонние компании. При этом банк имеет «черный безнал» от клиентов, где им возвращается необлагаемая налогами сумма выигрыша, а часть суммы остается «чистой черной выручкой» от азартных игр.

В публикации отметили, что в итоге, игорный бизнес не платит налог с дохода и налог с прибыли. Также крупные розничные сети не платят налоги с зарплат, так как банки предоставляют выгодные схемы по обслуживанию нелегальной части зарплатных проектов. Также игроки не платят налоги с выигрышей, а посредники, в том числе и в банках, получают свои проценты.

Автор статьи посчитал, что бюджет Украины недополучает десятки миллиардов гривен в год, а игорный бизнес стал «черный дырой», где исчезают налоги. При этом проблема может быть решена лишь системной налоговой реформой, которая уберет основные стимулы, побуждающие увеличивать спрос на подобные схемы.

В конце декабря председатель Ассоциации игорного бизнеса России (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов заявил, что объем инвестиций в зоны данной отрасли в России вырос в 2022 году в 1,5 раза.