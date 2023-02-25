Власти ФРГ намерены использовать трубы, оставшиеся неиспользованными при строительстве «Северного потока — 2» в сооружении трубопровода, который соединит терминал сжиженного природного газа в районе острова Рюген с общиной Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

По данным газеты, правительство страны обсуждает с компанией Nord Stream 2 покупку около трех тыс. труб, которые не применяли. Детали трубопровода сейчас хранятся в порту Мукран на Рюгене. Отмечается, что новый трубопровод должен получиться чуть менее 40 км в длину.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что администрация американского президента Джо Байдена обосновывала необходимость миссии по подрывам «Северных потоков» тем, чтобы Европа продолжала поддерживать НАТО и участвовать в прокси-войне против России.

Херш считает, что глава Белого дома сделал это для того, чтобы помешать Германии и Западной Европе при наступлении холодов открыть трубопровод.