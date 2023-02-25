OilPrice: низкая стоимость газа в 2023 году стала «плохой» новостью не только для ЕС, но и США

Относительно низкие биржевые цены на природный газ не принесут особой выгоды не только производителям из страны Евросоюза (ЕС), но и американским экспортерам. Некоторые энергетические компании из США уже заявили о сокращении действующего парка буровых установок, а восстановление спроса на топливо со стороны азиатских стран вызовет увеличение конкуренции на глобальном энергорынке, сообщает издание OilPrice.

«Падение биржевых цен на газ стало плохой новостью не только для европейских, но и для производителей топлива из США. Так, американская компания по добыче сланцевого газа Chesapeake Energy одной из первых заявила, что сократит свой действующий парк буровых установок после падения цен, и ожидается, что другие последуют ее примеру», — говорится в материале.

При этом ожидается, что в среднесрочной перспективе азиатские страны начнут наращивать спрос на сжиженный природный газ (СПГ) по мере восстановления экономики Китая после затяжных коронавирусных локдаунов. Это может привести к росту базовых цен на данный вид топлива в регионе, что увеличит конкуренцию за поставки со странами ЕС, уточняется в статье.

«Ожидается, что активность покупателей азиатского СПГ возрастет в ближайшие месяцы, поскольку базовые цены на континенте недавно упали ниже 15 долларов за миллион BTU (британских тепловых единиц — «Газета.Ru»), что является самым низким уровнем почти за два года», — заключается в заметке.

25 февраля аналитики Польского института международных отношений (PISM) заявили об образовании «трещины» в солидарности стран Евросоюза (ЕС) относительно сокращения энергетической зависимости от России. Причиной стали высокие траты государств ЕС на закупки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ.

Так, по итогам первых трех кварталов 2022 года европейские страны потратили на закупки российского СПГ в общей сложности €12,5 млрд. Всего в регион за это время было ввезено 16,5 млрд кубов данного вида топлива из РФ.