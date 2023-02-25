Гендиректор энергохолдинга ДТЭК Тимченко: Украина прекратила импорт электроэнергии

Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина прекратила импорт электроэнергии в страну из за рубежа. Об этом он сообщил в разговоре с ведущими Bloomberg, запись которого опубликована на сайте агентства.

На данный момент Украина не импортирует электроэнергию, рассказал Тимченко.

По его словам, стране пришлось начать импорт 1 января 2023 года, но благодаря работе по восстановлению энергетической инфраструктуры, в настоящее время у Украины имеются достаточные мощности внутри страны.

Он также выразил надежду на то, что украинской энергосистеме удастся удержать равновесие между выработкой и потреблением электроэнергии.

Гендиректор ДТЭК отметил, что в результате серьезных разрушений энергосистемы потребление энергии снизилось на 35%, что позволяет покрывать потребности своими силами.