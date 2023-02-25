Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гендиректор энергохолдинга ДТЭК Тимченко: Украина прекратила импорт электроэнергии

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина прекратила импорт электроэнергии в страну из за рубежа. Об этом он сообщил в разговоре с ведущими Bloomberg, запись которого опубликована на сайте агентства.

На данный момент Украина не импортирует электроэнергию, рассказал Тимченко.

По его словам, стране пришлось начать импорт 1 января 2023 года, но благодаря работе по восстановлению энергетической инфраструктуры, в настоящее время у Украины имеются достаточные мощности внутри страны.

Он также выразил надежду на то, что украинской энергосистеме удастся удержать равновесие между выработкой и потреблением электроэнергии.

Гендиректор ДТЭК отметил, что в результате серьезных разрушений энергосистемы потребление энергии снизилось на 35%, что позволяет покрывать потребности своими силами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть