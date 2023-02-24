США собираются выделить финансовую помощь на выплату пенсий 10 млн украинцев, в то время как американские налогоплательщики находятся под угрозой сокращения своих собственных пособий и льгот. Об этом сообщает портал American Thinker.

По мнению авторов статьи, американские налогоплательщики, прилежно вносящие платежи в фонды соцобеспечения, сталкиваются с угрозой существенного сокращения их собственных пособий и льгот, которое может произойти уже в 2034 году. Однако правительство США выделило деньги на то, чтобы в марте 2023 года все категории украинских пенсионеров получили прибавку к пенсии в размере 20%.

В публикации добавили, что такими действиями президент США Джо Байден лишил собственный народ пособий, помогая другой стране с ее проблемами. При этом американские власти уже потратили на помощь Украине более $100 млрд. В свою очередь, сами жители Штатов вряд ли бы поддержали план по оказанию помощи пенсионной структуры Украины, так как реализация программы социального обеспечения в Соединенных Штатах находится под угрозой из-за небольшого финансирования.

По данным портала American Thinker, который ссылается на отчет Бюджетного управления конгресса США за 2022 год, при ограничении расходов на социальное обеспечение суммой, подлежащей выплате из годового дохода, целевые фонды исчерпаются в 2033 году. После чего, размер пенсий в 2034 году может упасть более чем на 20%.

Ранее в пятницу на сайте Белого Дома сообщалось, что страны «Большой семерки» намерены продолжить удерживать российские суверенные активы до тех пор, пока конфликт на Украине не завершится.