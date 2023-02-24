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Курс доллара на Мосбирже остался на уровне 75 рублей, а евро вырос до 79,5 рубля

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Курс доллара к рублю на открытии торгов 24 февраля не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро в пятницу утром показало рост на 10,5 копеек, до 79,5 рубля, а курс юаня к рублю снизился на 3,8 копеек и составил 10,865 рубля.

Ранее аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт в беседе с газетой «Известия» спрогнозировал рост курса американского доллара до 76-78 рублей в конце февраля – начале марта 2023 года.

По словам аналитика, доллар сейчас укрепляется по отношению ко всем валютам, в том числе и к рублю. Он уточнил, что курс рубля снизился по отношению к доллару более чем на 7% с конца января 2023 года.

По его словам, это связано с нарастающим санкционным давлением — на фоне анонсированного Евросоюзом 10-го пакета санкций против России, падением цен на нефть на прошлой неделе и жесткой риторикой Федрезерва США по дальнейшему повышению ключевой ставки.

До этого аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич прогнозировал, что курс американского доллара может опуститься до 72,5 рубля.

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