Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Wintershall Dea заявила, что продала дивиденды от совместных предприятий в России на €2 млрд

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Германская Wintershall Dea продала дивидендов от совместных предприятий в России на сумму €2 млрд. Об этом заявил глава компании Марио Мерен в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг, передает ТАСС.

«Что касается конкретных шагов по минимизации ущерба и убытков, то мы будем все, что только возможно, делать в плане подачи исков против российского правительства», — отметил Мерен.

По его словам, компания рассмотрит возможные варианты страховок, которые можно использовать для минимизации последствий. Поэтому правление занимается подготовительными шагами для реализации этой меры.

Ранее в четверг на сайте Wintershall Dea сообщалось, что компания окончательно списала свою долю в «Северном потоке» после того, как произошло ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Происшествия на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция заявили, что велика вероятность диверсии. В свою очередь оператор Nord Stream AG сообщал, что происшествие беспрецедентно по своим масштабам и оценить сроки ремонта невозможно.

До этого «Интерфакс» сообщил, что германская Wintershall Dea вслед за решением президента и правительства РФ о введении регулируемых цен на продукцию и услуги совместных предприятий, которое она назвала «экономической экспроприацией», объявила о намерении покинуть Россию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть