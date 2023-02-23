Wintershall Dea заявила, что продала дивиденды от совместных предприятий в России на €2 млрд

Германская Wintershall Dea продала дивидендов от совместных предприятий в России на сумму €2 млрд. Об этом заявил глава компании Марио Мерен в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг, передает ТАСС.

«Что касается конкретных шагов по минимизации ущерба и убытков, то мы будем все, что только возможно, делать в плане подачи исков против российского правительства», — отметил Мерен.

По его словам, компания рассмотрит возможные варианты страховок, которые можно использовать для минимизации последствий. Поэтому правление занимается подготовительными шагами для реализации этой меры.

Ранее в четверг на сайте Wintershall Dea сообщалось, что компания окончательно списала свою долю в «Северном потоке» после того, как произошло ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Происшествия на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция заявили, что велика вероятность диверсии. В свою очередь оператор Nord Stream AG сообщал, что происшествие беспрецедентно по своим масштабам и оценить сроки ремонта невозможно.

До этого «Интерфакс» сообщил, что германская Wintershall Dea вслед за решением президента и правительства РФ о введении регулируемых цен на продукцию и услуги совместных предприятий, которое она назвала «экономической экспроприацией», объявила о намерении покинуть Россию.