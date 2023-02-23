RT раскрыло, чего стоит ждать от рынка потребительского кредитования в этом году

С августа по декабрь 2022 года число выданных банками кредитов наличными за месяц достигло в среднем 2,1 млн, пишет RT. За аналогичный период 2021 года этот показатель составил менее 2 млн.

Аналитики исследования «Сравни» пишут, что наметилась во второй половине 2022 года и другая явная тенденция — уменьшение средней суммы выданного кредита.

Средний размер кредита за период с августа по декабрь 2022 года составил 229 тыс. рублей. Эта сумма на 25% ниже показателя 2021 года.

Эксперты считают, что средняя сумма кредита в течение 2023 года не будет значительно расти.

Специалисты отмечают, что в основном банки будут выдавать кредиты проверенным клиентам.Текущие ставки по кредитам находятся в коридоре 12—32% годовых в зависимости от надежности клиента. Наиболее часто пользователи получают предложения в районе 20%.

Ранее сообщалось, что ЦБ ограничит распространение схем кредитования в рамках льготной ипотеки от застройщика. Также Банк России с 1 мая 2023 года увеличил макропруденциальные надбавки для высокорискованных ипотечных кредитов, в первую очередь в сегменте ипотеки по договорам участия в долевом строительстве.

Регулятор уточнил, что дополнительно рассматривает возможность применения повышенных надбавок по таким кредитам в течение года после ввода дома в эксплуатацию.