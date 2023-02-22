Глава Philip Morris Ольчак рассказал о сложностях с продажей российского бизнеса компании

Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) выбирая между сохранением бизнеса в России и его продажей на невыгодных для акционеров условиях выберет первый вариант. Об этом заявил исполнительный директор компании Яцек Ольчак, написала газета Financial Times.

«Я не могу просто потерять терпение и все это бросить. Это их (акционеров) деньги, а не мои, и я управляю этими деньгами в их интересах. Если бы у меня был покупатель, который бы мог осуществить необходимые транзакции, то да, мы бы на это пошли, но такого нет», — сказал Ольчак.

По его словам, даже если покупатель активов Philip Morris найдется, и компании удастся добиться одобрения сделки, после окончания конфликта на Украине производитель сигарет попытается выкупить свои активы обратно и вернуться на российский рынок.

«Я никого не поддерживаю. Я просто оказался заложником этой ситуации», — добавил исполнительный директор организации.

В отчетности компании за третий квартал (июль — сентябрь) 2022 года размер российских активов Philip Morris оценили в $2,6 млрд.

Во второй половине ноября вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris Сергей Слипченко заявил, что аффилированные компании PMI смогли на 92% переориентировать поставки материалов для российского производства никотиносодержащей продукции, закупая их в азиатском регионе.