Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Philip Morris Ольчак рассказал о сложностях с продажей российского бизнеса компании

close
100%
Pavlo Gonchar/Global Look Press

Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) выбирая между сохранением бизнеса в России и его продажей на невыгодных для акционеров условиях выберет первый вариант. Об этом заявил исполнительный директор компании Яцек Ольчак, написала газета Financial Times.

«Я не могу просто потерять терпение и все это бросить. Это их (акционеров) деньги, а не мои, и я управляю этими деньгами в их интересах. Если бы у меня был покупатель, который бы мог осуществить необходимые транзакции, то да, мы бы на это пошли, но такого нет», — сказал Ольчак.

По его словам, даже если покупатель активов Philip Morris найдется, и компании удастся добиться одобрения сделки, после окончания конфликта на Украине производитель сигарет попытается выкупить свои активы обратно и вернуться на российский рынок.

«Я никого не поддерживаю. Я просто оказался заложником этой ситуации», — добавил исполнительный директор организации.

В отчетности компании за третий квартал (июль — сентябрь) 2022 года размер российских активов Philip Morris оценили в $2,6 млрд.

Во второй половине ноября вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris Сергей Слипченко заявил, что аффилированные компании PMI смогли на 92% переориентировать поставки материалов для российского производства никотиносодержащей продукции, закупая их в азиатском регионе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть