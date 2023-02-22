Минфин Украины обозначил срок погашения кредитов, ранее выданных ЕС

Заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что в рамках договоренности с Евросоюзом республика обязуется погасить выданные ей ранее кредиты в течение 35 лет. Ее слова приводит украинское информагентство УНН.

«Срок погашения кредита составляет 35 лет», — указала Зыкова.

По ее словам, проценты вместо Украины будут отдавать европейские партнеры страны.

«Это является одним из примеров того, как партнеры с пониманием относятся к долговой нагрузке нашей страны», — рассказала представитель украинского финансового ведомства.

Согласно информации чиновника, в 2023 году Украине будет предоставлено $10 млрд в грантовой форме со стороны союзников.

Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявлял, что западные государства обеспечивают полное покрытие всех невоенных расходов Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг до этого сообщал, что с февраля страны Североатлантического альянса предоставили Украине все виды помощи на $120 млрд.