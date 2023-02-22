Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бензин АИ-92 подорожал до ₽41,5 тыс. за тонну, обновив максимум сентября 2022 года

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Стоимость тонны бензина Аи-92 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду превысила 41,5 тыс. рублей. Это рекорд с сентября 2022 года. С утра оптовая стоимость топлива прибавила 2,76% и достигла 41502 рублей, следует из данных площадки.

Бензин АИ-95 также продемонстрировал положительную динамику на торгах. Стоимость тонны этого топлива с утра увеличилась на 2,75% и достигла 44999 рублей. Цена летнего дизельного топлива выросла на 1,01% и составила 46478 рублей.

Опрошенные газетой «Коммерсант» эксперты считают, что увеличение оптовой стоимости бензина АИ-92 вызвано решением Кабмина РФ снизить субсидии нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок. В то же время цены на бензин в среднем пока ниже, чем в 2022 году, пишет газета.

19 января стоимость тонны бензина АИ-92 снизилась по итогам дня до минимального за последние семь лет значения — 33 920 рублей.

18 января газета «Ведомости» со ссылкой на данные отчета Международного энергетического агентства сообщила, что Россия по итогам декабря 2022 года экспортировала рекордные объемы бензина и дизельного топлива. Объемы поставок за первый зимний месяц составили 275 тыс. баррелей в сутки и 1,2 млн баррелей в день соответственно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть