Бензин АИ-92 подорожал до ₽41,5 тыс. за тонну, обновив максимум сентября 2022 года

Стоимость тонны бензина Аи-92 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду превысила 41,5 тыс. рублей. Это рекорд с сентября 2022 года. С утра оптовая стоимость топлива прибавила 2,76% и достигла 41502 рублей, следует из данных площадки.

Бензин АИ-95 также продемонстрировал положительную динамику на торгах. Стоимость тонны этого топлива с утра увеличилась на 2,75% и достигла 44999 рублей. Цена летнего дизельного топлива выросла на 1,01% и составила 46478 рублей.

Опрошенные газетой «Коммерсант» эксперты считают, что увеличение оптовой стоимости бензина АИ-92 вызвано решением Кабмина РФ снизить субсидии нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок. В то же время цены на бензин в среднем пока ниже, чем в 2022 году, пишет газета.

19 января стоимость тонны бензина АИ-92 снизилась по итогам дня до минимального за последние семь лет значения — 33 920 рублей.

18 января газета «Ведомости» со ссылкой на данные отчета Международного энергетического агентства сообщила, что Россия по итогам декабря 2022 года экспортировала рекордные объемы бензина и дизельного топлива. Объемы поставок за первый зимний месяц составили 275 тыс. баррелей в сутки и 1,2 млн баррелей в день соответственно.