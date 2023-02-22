Альфа-банк и «нетмонет» запустили сервис оплаты ресторанного счета по QR

В сервисе быстрых чаевых «нетмонет» появилась возможность оплачивать счет в ресторанах без помощи официанта, сообщает пресс-служба Альфа-банка.

Для оплаты гость сканирует QR-код со стола камерой и попадает на страницу оплаты. Также каждый гость может оплатить счет только за заказанные им блюда, либо компания может разделить счет на несколько равных частей. Деньги за блюда и обслуживание автоматически поступают в разные «карманы» – на счет ресторана и на личный счет официанта.

Также «нетмонет» помогает ресторанам экономить. При использовании оплаты счета через «нетмонет» комиссия эквайеру – от 0,9%, но она она может снизиться и до 0,4%, если гости активно будут использовать QR-оплату. Комиссия за эквайринг при оплате по терминалу – от 1,8 до 2,2%. Аналитики подсчитали, что предприниматели могут сэкономить на эквайринге с «нетмонет» до 1 млн в год.

Оповещение об оплате поступит в систему автоматизации в ресторане. Также официанты получают уведомления в приложение, а управляющие – в Telegram. При подключении сервис бесплатно предоставит материалы для размещения QR-кода на столе, настроит интеграцию с системой автоматизации и возьмет на себя дополнительные расходы на подписку или лицензию с системой автоматизации.

«Электронные чаевые через QR-код тесно ассоциируются с сервисом Альфа-банка «нетмонет», и, наоборот, многие привыкли, что «нетмонет» это только чаевые. Возможность быстро оплачивать целый счет одной кнопкой – большой шаг вперед, а выгодные условия по эквайрингу позволяют развивать бизнес с большими преимуществами», — отметил директор малого и микробизнеса Альфа-банка Денис Осин.